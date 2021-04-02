太魯閣號 408 車次列車今早發生出軌事故，造成多名旅客受傷。為因應傷患就醫需求，中央健康保險署表示，若有傷患暫時無法持健保卡就醫，醫療院所可依「例外就醫」予以受理，傷患不用煩惱持卡問題和就醫費用。另這段時間的醫療費用先由健保代墊，待事件告一段落再向肇事單位代位求償。

健保署東區業務組組長李名玉表示，太魯閣事故傷患有需要就醫都會優先處理，不會要求再緊急的時候去煩惱健保卡和掛號費等。這次的事故比想像中嚴重太多，花蓮縣政府已經成立應變指揮中心，消防局、衛生局等都在現場。由於事故地點靠近花蓮，傷患可能送往花蓮慈濟、國軍、門諾醫院等，少部分則送至羅東、博愛等醫院。

李名玉表示，健保署已和可能收治傷患的醫院聯絡，醫院若遇上無法出示健保卡的傷患，可依「例外就醫」予以受理。傷患若手上沒有錢，掛號費等支出也都不必擔憂，第一時間以救治為重。若當中有外國傷患沒有健保，也一律先治療，事後再索取相關費用。

因應出軌事故，李名玉表示，這段時間的醫療費用將由健保署代墊，特約醫院若來請款，健保署該給的都會先給。由於此事屬於重大交通事故，待事故告一段落，健保署也會向肇事單位進行採取代位求償，追回代墊的醫療費用。

(中時 )