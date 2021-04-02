4天清明連假，天氣轉熱，很多家庭安排親子出遊行程，台中市經發局推薦台中知性之旅，有糕餅、木工、茶葉等產業故事館，還有豐富多元的文化館、博物館及觀光工廠，台中產業故事館協會集結30多家場館歡慶兒童節，推出多項限時優惠活動，家長帶孩子共遊台中寓教於樂景點，增進情感。

台中產業故事館協會指出，兒童節連假期間許多場館推出優惠活動，包括寶熊漁樂碼頭有天才小釣手狂歡祭，2人同行免費玩全球唯一「巨無霸釣魚機」；木匠兄妹木工房的動物嘉年華，凡選購「動物」系列商品滿額，即贈「蘑菇零食夾」一組，此外，即日起至4月30日期間限定，木工創客體驗課程任兩堂即享88折優惠。

紙箱王創意園區大坑店則推出點點磨菇季，除12歲以下兒童穿著點點服裝享兒童節限時4天免費入園，大人小孩只要穿著紅底白點服裝，即可無限次免費搭乘「蘑法小火車」，消費滿600元可兌換限定可愛蘑菇風車一支，與園區內點點造景或箱菇小鎮合照並上傳至個人FB或IG出示畫面，還可獲得4＊6免費沖洗照片一張。

剛開始正式營運的丸文觀光工廠也推出優惠活動，民眾參加「彩繪旗魚飄」活動，只要100元即可製作旗魚飄一條、享用丸文天婦羅套餐一份，以及頂級魚高湯喝到飽；海線熱點阿聰師芋頭文化館則推出4月2日到5日等4天，買護國庇民平安餅買5送1特惠。

經發局指出，民眾在兒童節期間遊訪台中各特色產業故事館，還能體驗特別樂趣，包括霧峰林家宮保第園區舉辦「戲不戲 超有趣」，以一品宅戲偶節邀請大家一起認識掌中戲，並親手DIY戲偶；來到「大呷麵本家故事館」探索Q彈麵條的奧秘，可以從精緻的袖珍模型中認識製麵產業的過程與歷史；「小林煎餅」則首創可享用的DIY法式下午茶。

擁有全台首創組裝傘體驗的「大振豐陽傘文創館」，可DIY一把專屬自己的雨傘；台灣首座公立的「豐原漆藝館」，帶領大家從生活中的鍋、碗、瓢、盆認識漆器，感受藝術的氛圍；「台灣氣球博物館」則提供讓孩子在五彩繽紛的氣球世界中，體驗氣球DIY的樂趣。

(中時 )