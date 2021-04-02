台鐵太魯閣號今發生出軌意外。（圖／民眾提供）

台鐵太魯閣號今（2日）發生出軌意外，經過清水隧道前遭滑落的工程車砸中，車上乘客死傷慘重，目前至少37人無生命跡象、70人受傷，上百人等待救援，引起各界關注。對此，有網友好奇詢問「搭車坐哪最安全？」引起熱議，專家則說，其實都一樣，因為撞擊的方式很多種，不過建議搭車最好不要站著，採取坐姿重心較穩，可減少事故產生的傷害。

一名網友今在PTT發文表示，搭火車時，坐在第一節車廂首當其衝最危險，中間的車廂則容易被擠壓，看起來似乎只有後面幾節車相比較安全，有鑑於今天發生的出軌事故，想請教網友們，到底搭火車坐在第幾節車廂最安全？

貼文引起網友討論，「後面被追尾也不是不可能，中間出軌會被甩出去」、「理論上後面幾節是比較安全」、「死神要收走一條命，坐哪都一樣」、「中間最容易被甩出去」、「當然是車尾啊！後面不會有人開車撞你」、「沒有絕對的安全 死神想找上你就躲不掉」。

根據《ETtoday新聞雲》報導，中華民國鐵道文化協會科長鄧志忠認為沒有絕對值，因為撞擊方式有很多，當列車對撞、追撞或側撞每個車廂的受損程度將有所不同。最關鍵的保命方法是在車上的姿勢，建議乘車過程最好不要站著，採取坐姿重心較穩，可減少事故造成的傷害。

另也有人好奇「列車上綁安全帶是否會比較安全？」對此，急診醫學科專科醫師、旅遊健康顧問王士豪引述英國鐵路安全標準委員會在2007年公布的報告指出，沒繫安全帶反而更有利於救援及增加存活機會，當火車被撞擊，綁安全帶雖然可讓乘客不飛出去，但卻有可能讓乘客卡住，造成「避免1人被甩飛，卻恐死8到10人」的狀況。

(中時新聞網)