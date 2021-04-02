清明連假首日，台鐵太魯閣號行經花蓮縣大清水隧道出軌，目前積極搶救中。立法院交通委員會下周三、四邀請交通部前來說明後疫情時代振興旅遊議題，國民黨團首席副書記長陳玉珍今天呼籲民進黨召委陳素月、民眾黨召委邱臣遠變更議程，邀請交通部與鐵路局前來說明事件始末與後續改進。

因連假關係，下周交通委員會僅周三、周四開會，由陳素月及邱臣遠各自輪值一天當召委，原本周三議程排定邀請交通部部長林佳龍針對「振興疫後旅遊暨發展國內觀光－就推動旅遊泡泡以及2021年自行車旅遊年現況、2022年鐵道旅遊年後續規劃」進行專題報告。

國民黨團首席副書記長陳玉珍說，不幸看到太魯閣出軌意外，對於整個事件的源由，比如為何有工程車在不對的時間出現在不對的地點，造成傷亡等疑慮，交通部與鐵路局都應該給國人清楚交代。

陳玉珍表示，由於國民黨在交通委員會沒有召委，因此呼籲民進黨召委陳素月、民眾黨照委邱臣遠，盡速安排交通部與鐵路局來報告，包含事件的起末、哪個環節出問題、後續改進等議題。

陳玉珍指出，由於下週三才開會，只要交通委員會的委員有共識，在開會前都可以變更議程，甚至當天變更也可以，且目前是非常時期，相信大家都可以理解。

(中時 )