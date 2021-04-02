台鐵歷年重大事故。(莊雅婷製表)

清明節連續假期首日，台鐵408次太魯閣號今(2日)上午在花蓮大清水隧道發生出軌事故，現場一片狼藉，失去動力的太魯閣號部分車廂卡在隧道內，多節車廂嚴重變形。回顧台鐵過去近40年發生多起重大事故，上一次是發生在2018年10月21日的普悠瑪列車翻覆事件，造成18人死亡、215人輕重傷慘案，這次再度發生重大意外，震驚社會。

以下為《中時新聞網》整理台鐵歷年重大意外：

◎1981年：北上1002次EMU100自強號於新竹—竹北間頭前溪橋南方，煞車不及撞上闖越平交道的砂石車，前4節車廂從橋上翻落河床，造成砂石車司機死亡，列車乘客30人死亡、130人輕重傷

◎1991年：北上1006次EMU100型自強號與當時一輛莒光號南下列車發生側撞，莒光號第7至9車及自強號第8至10車翻覆，共30人死亡、112人受傷

◎2012年：開往花蓮的278次太魯閣列車，行經縱貫線埔心車站南側之幸福水泥廠平交道時撞上闖越平交道的砂石車，造成1人死亡、22人受傷

◎2013年：302次自強號行經南迴線枋野—枋山間的枋山二號隧道東口外時撞擊土石流，列車脫軌分離10公尺，造成乘客17人受傷，其中4人重傷

◎2018年：普悠瑪列車行經宜蘭線新馬站前彎道前出軌翻覆，造成18人死亡、187人受傷

◎2021年：408次太魯閣號在行經大清水隧道時發生出軌事故，釀成重大傷亡

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(中時新聞網)