快訊／太魯閣號花蓮出軌！車廂嚴重變形卡隧道逾35人死　疑工程車掉下釀事故

驚恐！太魯閣號出軌　乘客憶撞擊瞬間「人被甩出來」互助止血

台鐵408車次太魯閣號列車，2日在行經花蓮大清水隧道時與工程車相撞，造成36人死亡。意外發生後不僅震驚台灣民眾，也引起美國有線電視新聞網(CNN)、《路透社》、《紐約時報》等外媒注意；《紐約時報》報導中除提到火車因強烈撞擊而嚴重變形，更以數十年來最致命的鐵路事故來形容該事件。

紐時報導引用照片，指出部分車廂因撞擊而變形。(圖/中新社)
紐時報導引用照片，指出部分車廂因撞擊而變形。(圖/中新社)

《紐約時報》引述交通部長林佳龍臉書與中央社報導，指出太魯閣列車當時由台北啟程前往台東，而意外於上午9時28分發生在花蓮縣大清水隧道。由於工程車輛撞擊力道之大，導致太魯閣號出軌、其中數節車廂撞到隧道的牆壁。

報導指出，太魯閣列車為台灣最快的火車之一，時速約每小時80英里，意外發生時車上約有350名乘客。報導還引述車上乘客說法與影片，表示太魯閣號遭黃色工程車輛撞上並脫軌，而車廂嚴重變形。

報導分析，目前正處於清明連假期間，也是台灣旅遊人數激增之際。發生意外的地點為清水斷崖，該處是觀光勝地，大批旅客湧入為了目睹湛藍的海水自高聳的山壁傾瀉而下。

《路透社》也指出，太魯閣號載著許多遊客與連假而開始返鄉的旅客，恐成為台灣40多年來最嚴重的鐵路災難。從照片可看出，車廂因撞擊而破裂變形，部分車體也遭壓扁，這些都阻礙救難人員搶救傷者。報導還提到，當時太魯閣號因乘客眾多而不少人站著，更增加撞擊時的致命程度。

《紐約時報》表示，目前已成立災難應變中心，其與高層也正趕赴現場勘查，台灣鐵路局也宣布正展開事故調查。CNN則引述蔡英文推特，表示為搶救火車出軌的傷者，已動員緊急人員，協助、救援乘客與鐵路工作人員。歷經此一令人心碎的事件後，我們會進一切努力確保其安全。

報導回顧台鐵過去意外史，包括2018年普悠瑪列車在台灣東北部的宜蘭縣出軌，造成18死170人受傷。事後調查顯示，當時火車車速過快，駕駛手動啟用防止車列超過安全速度的機制，才導致意外。另一起意外則發生在1981年，苗栗縣發生鐵路撞車意外，造成31人死亡。

現場直擊／太魯閣號出軌死傷擴大　最新救援畫面曝光
文章來源：Taiwan train crash kills 36 in deadliest rail tragedy in decades
文章來源：Taiwan Train Derails in Tunnel, Killing at Least 34 People
文章來源：Train derails in Taiwan, with at least 36 dead and many injured

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(中時新聞網)

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