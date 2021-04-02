快訊／太魯閣號花蓮出軌！車廂嚴重變形卡隧道逾35人死 疑工程車掉下釀事故

驚恐！太魯閣號出軌 乘客憶撞擊瞬間「人被甩出來」互助止血

台鐵408車次太魯閣號列車，2日在行經花蓮大清水隧道時與工程車相撞，造成36人死亡。意外發生後不僅震驚台灣民眾，也引起美國有線電視新聞網(CNN)、《路透社》、《紐約時報》等外媒注意；《紐約時報》報導中除提到火車因強烈撞擊而嚴重變形，更以數十年來最致命的鐵路事故來形容該事件。

紐時報導引用照片，指出部分車廂因撞擊而變形。(圖/中新社)

《紐約時報》引述交通部長林佳龍臉書與中央社報導，指出太魯閣列車當時由台北啟程前往台東，而意外於上午9時28分發生在花蓮縣大清水隧道。由於工程車輛撞擊力道之大，導致太魯閣號出軌、其中數節車廂撞到隧道的牆壁。

報導指出，太魯閣列車為台灣最快的火車之一，時速約每小時80英里，意外發生時車上約有350名乘客。報導還引述車上乘客說法與影片，表示太魯閣號遭黃色工程車輛撞上並脫軌，而車廂嚴重變形。

報導分析，目前正處於清明連假期間，也是台灣旅遊人數激增之際。發生意外的地點為清水斷崖，該處是觀光勝地，大批旅客湧入為了目睹湛藍的海水自高聳的山壁傾瀉而下。

《路透社》也指出，太魯閣號載著許多遊客與連假而開始返鄉的旅客，恐成為台灣40多年來最嚴重的鐵路災難。從照片可看出，車廂因撞擊而破裂變形，部分車體也遭壓扁，這些都阻礙救難人員搶救傷者。報導還提到，當時太魯閣號因乘客眾多而不少人站著，更增加撞擊時的致命程度。

《紐約時報》表示，目前已成立災難應變中心，其與高層也正趕赴現場勘查，台灣鐵路局也宣布正展開事故調查。CNN則引述蔡英文推特，表示為搶救火車出軌的傷者，已動員緊急人員，協助、救援乘客與鐵路工作人員。歷經此一令人心碎的事件後，我們會進一切努力確保其安全。

報導回顧台鐵過去意外史，包括2018年普悠瑪列車在台灣東北部的宜蘭縣出軌，造成18死170人受傷。事後調查顯示，當時火車車速過快，駕駛手動啟用防止車列超過安全速度的機制，才導致意外。另一起意外則發生在1981年，苗栗縣發生鐵路撞車意外，造成31人死亡。

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(中時新聞網)