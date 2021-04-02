嘉義市一名年輕護理師在上班途中經荖藤里莊敬橋時疑自撞摔落河床。（翻攝照片／張亦惠嘉市傳真）

一名年約28歲的張姓護理師今天上午在上班途中經過嘉義市荖藤里莊敬橋時，因不明原因撞上橋邊後，摔落約3層樓高的橋下，消防人員接觸後檢傷，張女意識不清且疑似有骨盆及左膝骨折，送往嘉義基督教醫院急救，剛開始無法辨識身份，送至醫院時才被同事認出，詳細肇事原因由警方調查中。

義市消防局今天上午7時45分受理民眾報案指稱，荖藤里莊敬橋發生機車自撞車禍急需救護車、且傷者摔落橋下，立即派遣第二消防大隊後湖分隊救護車及救助器材車2車5人前往救援，救護人員抵達現場時，一輛機車橫躺於路邊，機車車頭已嚴重破損，騎士則摔落橋下，幸現在是枯水期才能立即立即被發現，只要再過幾米可能就掉到河中。

嘉義縣消防局指出，現場堤防十分陡且深，消防人員翻越後迅速接觸傷者，評估傷者意識不清且疑似有骨盆及左膝骨折且有耳漏情形，立即給予頸圈、長背板固定，將其傷口處衣物剪開檢視，並給予清洗傷口、包紮止血及保暖心理支持等救護處置，隨後將傷者搬至長背板上搬運，再由岸上民間人力協助拖拉繩索，合作完成搬運，並將傷者送往嘉義基督教醫院急診救治。

(中時 )