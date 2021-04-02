一名年約28歲的張姓護理師今天上午在上班途中經過嘉義市荖藤里莊敬橋時，因不明原因撞上橋邊後，摔落約3層樓高的橋下，消防人員接觸後檢傷，張女意識不清且疑似有骨盆及左膝骨折，送往嘉義基督教醫院急救，剛開始無法辨識身份，送至醫院時才被同事認出，詳細肇事原因由警方調查中。
義市消防局今天上午7時45分受理民眾報案指稱，荖藤里莊敬橋發生機車自撞車禍急需救護車、且傷者摔落橋下，立即派遣第二消防大隊後湖分隊救護車及救助器材車2車5人前往救援，救護人員抵達現場時，一輛機車橫躺於路邊，機車車頭已嚴重破損，騎士則摔落橋下，幸現在是枯水期才能立即立即被發現，只要再過幾米可能就掉到河中。
嘉義縣消防局指出，現場堤防十分陡且深，消防人員翻越後迅速接觸傷者，評估傷者意識不清且疑似有骨盆及左膝骨折且有耳漏情形，立即給予頸圈、長背板固定，將其傷口處衣物剪開檢視，並給予清洗傷口、包紮止血及保暖心理支持等救護處置，隨後將傷者搬至長背板上搬運，再由岸上民間人力協助拖拉繩索，合作完成搬運，並將傷者送往嘉義基督教醫院急診救治。
(中時 )
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