台鐵太魯閣號408車次列車2日在花蓮大清水隧道發生出軌事故，目前全力搶救中，演藝圈明星紛紛集氣祈禱，宋逸民、陳維齡剛好帶領藝起發光協會成員在同日前往花蓮辦活動，本想搭該班火車的他們因訂不到票而改搭遊覽車，因而逃過一劫，眾人也在遊覽車上為傷亡者祈禱。
而原本吳宗憲3日會與其他藝人前往花蓮與藝起發光先到的成員會合，現在發生列車出軌噩耗，問及行程他表示：「目前不確定，就等他們通知發落。」他也為此次遭受意外的民眾祈禱，「發生這樣不幸的事情我們都很難過……希望可以趕快給他們最好的救援和醫療」。
女星林柏妤也在臉書寫下：「早上在拍戲中得知台鐵太魯閣號意外，心裡其實很複雜，因為藝起發光的家人們，為了明天的愛在四月天，本來是要搭這班列車下花蓮，後來因為訂不到票才改包遊覽車，而且如果今天拍戲沒有班的話，我也會跟著出發。」她也為這場意外所有人祈禱，「迫切禱告、傷亡不再攀升、求神保守救災人員」。
(中時 )
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