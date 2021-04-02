清明連假首日，台鐵今上午傳出重大事故，一列太魯閣號408次列車，行經花蓮崇德、和仁間，在清水隧道發生事故，造成多人傷亡。國台辦以發言人馬曉光名義，表示向事故造成的傷亡人員表達哀悼和慰問。

馬曉光在書面聲明中表示，「大陸有關方面高度關切和關注後續救援進展，並向事故造成的傷亡人員表達哀悼和慰問。」

(旺報 )