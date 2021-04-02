【太魯閣出軌】國台辦對傷亡人員 表哀悼與慰問 15:422021/04/02 旺報 許依晨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國台辦發言人馬曉光。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 清明連假首日，台鐵今上午傳出重大事故，一列太魯閣號408次列車，行經花蓮崇德、和仁間，在清水隧道發生事故，造成多人傷亡。國台辦以發言人馬曉光名義，表示向事故造成的傷亡人員表達哀悼和慰問。 馬曉光在書面聲明中表示，「大陸有關方面高度關切和關注後續救援進展，並向事故造成的傷亡人員表達哀悼和慰問。」 國台辦對台鐵事故表達慰問 洪奇昌：這是跨越隔閡的時刻 國台辦慰問台鐵事故 洪奇昌：反映大陸對兩岸交流機制的展望 (旺報 ) #傷亡 #人員 #慰問 #哀悼 #太魯閣號 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 盼為太魯閣出軌事故祈禱 白家綺第一時間發聲：盼傷害降到最低 15:022021/04/02 娛樂 【太魯閣出軌】還原撞擊瞬間 8車生還者：車廂哀嚎慘叫轉為一片寂靜 17:292021/04/02 生活 【太魯閣出軌】趙少康批台鐵「國營機構的沉痾成常態」籲執政者負責 15:152021/04/02 政治 【太魯閣出軌】醫院搶救現場直擊 幼童頭包紗布媽心疼緊抱 13:372021/04/02 生活 【太魯閣出軌】車廂嚴重變形 救難人員電鋸鋸開車廂 救援極度困難 15:512021/04/02 生活 【太魯閣出軌】消防車國道上狂奔救援 救難人員錄暖心畫面：駕駛紛讓路 18:422021/04/02 生活 【太魯閣出軌】台鐵火車出軌意外 蔡清祥指示犯保協會啟動關懷 14:042021/04/02 生活 【太魯閣出軌】台鐵火車出軌重大傷亡 北檢派2法醫趕赴花蓮支援 12:442021/04/02 生活 【太魯閣出軌】影／死傷慘重 蘇貞昌道歉 抵達花蓮現場視察 13:312021/04/02 政治 【太魯閣出軌】藍委：為還受困的民眾集氣 11:492021/04/02 政治 【太魯閣出軌】台中市府追查傷亡人員名單 成立跨局處小組啟動應變協助 14:322021/04/02 生活 兩岸熱門新聞 全球外匯存底占比 人民幣創新高 - 焦點新聞 - 旺報 美日擬登釣島軍演 解放軍跟進 - 焦點新聞 - 旺報 迎擊新八國聯軍 大陸將分化牽制 - 焦點新聞 - 旺報 星菲馬印尼韓 5外長接力訪中 - 產業財經 - 旺報 史話》曾建元專欄／台灣人，才能肯定台灣人──胡璉兵團的斷後戰役（四） - 兩岸史話 - 言論 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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