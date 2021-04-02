清明連假首日，台鐵太魯閣號行經花蓮縣大清水隧道出軌，目前積極搶救中。前監察院副院長、政大台文所兼任副教授孫大川也因這起事故，稍早列車暫時停靠在和仁站。他在臉書表示，原本他也是要搭那班車，但搶票沒成功，並憶起去年猴硐也遇列車事故，感嘆「花東人的悲哀」，不僅搶票難也得擔憂交通事故。

孫大川說，從家人問安電話中，才知道本次火車事故傷亡這麼嚴重，心痛不已，他原本也是要搭那班列車，但搶票沒成功，他搭上的這班自強號是花東人優先的票，車上好多原住民族人，大家慶幸之餘，也為亡者哀。他沉痛地說，清明路上，行人魂斷，誰為誰祭拜呢？心痛啊心痛…。

去年底猴硐因連續豪雨造成邊坡滑動走山，導致花東線中斷多日，經搶修於今年2月3日恢復雙向通車。孫大川指出，幾個月前，7、80歲的哥哥姊姊們，搭普悠瑪號從台東到台北來探望他，在猴硐也遇列車事故，受困4個多小時，天冷丶下雨又饑又渴，最後走路找到計程車往台北。

孫大川說，到他家時，他看一行老人大包小包走下計程車如難民，不免心酸；晚間新聞播放交通部長林佳龍嘉勉鐵路局人員，說他們辛苦了、處置得宜，老人家們憤憤不平。

孫大川感嘆，其實這真是「我們花東人的悲哀」，搶票難上加難，4至5個小時回家的路，還得擔憂三不五時發生的交通事故。後座的阿美族夫妻的對話說，「之前是普悠瑪，現在是太魯閣，原住民做錯了什麼嗎？」

孫大川說，美麗的寶島台灣70多年來進步多多，但更多環境品質和生活美感的提升有待加強。他強調，和偉大的政治家們不同，對一般老百姓而言，生活便捷平安，應該比處理兩岸問題更為優先。

(中時 )