驚恐！太魯閣號出軌 乘客憶撞擊瞬間「人被甩出來」互助止血

清明節連續假期首日，各地湧現出遊民眾，不過台鐵卻傳出重大傷亡事故，一列太魯閣號408次列車，在行經清水隧道前，撞上一輛工程車後出軌，目前37人無生命跡象，現場仍在持續搶救中，對此，藝人白家綺在臉書PO文，希望所有人能為這起事故同心禱告。

台鐵太魯閣號408車次，在行經清水隧道前撞上一輛疑似因手煞車未拉，從邊坡滑落至軌道上的工程車，導致至少37人無生命跡象、70人受傷，還有上百人等待救援，藝人白家綺在事故發生後，第一時間於臉書PO文：「求神保守，使所有的傷害降到最低，讓每一位傷患能夠得到最完善最合適的照顧，也求主加添力量與智慧，帶領救難醫護人員處理所有的狀況......親自安慰所有乘客和家屬們的心，他們一定受到了很大的驚嚇」。

#同心為太魯閣號的事故禱告🙏🏼🙏🏼🙏🏼 求神保守，使所有的傷害降到最低，讓每一位傷患能夠得到最完善最合適的照顧，也求主加添力量與智慧，帶領救難醫護人員處理所有的狀況.... 親自安慰所有乘客和家屬們的心，他們一定受到了很大的驚嚇😭😭😭 由白家綺發佈於 2021年4月1日 星期四

根據消息指出，太魯閣號列車行經該路段時，幾乎以全速前進，由於兩隧道間視野較差，不排除當司機員看到工程車時，已來不及做出反應，事故發生後，失去動力的太魯閣號部分車廂卡在隧道內，5至8節車廂嚴重變形，其中一節橫躺隧道內，傷亡則是集中在第7、第8節車廂。

台鐵表示，目前正在釐清工程車為何會停在邊坡上，若是廠商疏失，將依照合約向廠商求償，根據花蓮縣消防局回報，408次太魯閣號全車乘客約500人，目前已疏散逾百人，現正全力搶救中。

(中時新聞網)