今年8月28日將有「重啟核四」等4項公投案登場，據了解，身兼黨主席的蔡英文總統預計4月5日邀黨內會商，11日前拍板。

面對8月份公投，結果將撼動民進黨政權，因此民進黨全黨上下謹慎因應，對於是否提對案，黨內兩派意見拉鋸。

黨政人士指出，目前黨內針對來自各方意見都審慎評估中，一面持續與社會溝通，也一面評估提不提對案的利弊得失。

黨政人士認為，最壞狀況就是，什麼都沒有，但這是行不通的，全黨一定要有一致的方向，而一旦確定方向，就直接往確定方向走。目前兩方案是，不提案，投反對票，另一個就是提對案，正面迎戰。

這次公投案預料將為重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁等4案；從日前台灣民意基金會民調顯示，藻礁及萊豬兩個公投過關的可能性很高，有很多支持者是支持蔡英文兩岸政策的年輕人，但在藻礁及反萊豬公投上，卻是主要反對者。

黨政人士認為，如果確定提對案，《公民投票法》規定的連署時程已過，提公投對案，只能行政院提案和立法院提案兩種。如果是行政院提案，立法院必須在15日內議決，若立法院不能如期議決，就自然成案，這樣的程序最快、最方便，不過之前行政院已宣示不會提對案。

若由立法院提案，黨政人士說，必須走正常的議案程序，將遭遇朝野攻防，及一個月的議案冷卻期，時間比較較長，不過無論哪一種途徑，但時程應都趕得上8月28日公投。

由於民進黨從4月中旬啟動超過300場「台灣政進步．向您報進度」施政說明會。4月11日舉行「從政公職首發場」，除了蔡英文與行政院長蘇貞昌都將到場，中常執評委、縣市長、立委、議員、鄉鎮市長等人都會出席。

黨政人士表示，因此因應公投對策，希望能在11日召開首發場前就能拍板，好下達集體動員令，讓黨公職能在未來說明會中宣傳及論述。

(中時 )