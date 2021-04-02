台鐵第408車次太魯閣號，今天上午發生意外，造成車上乘客嚴重傷亡。慈濟基金會在今天上午成立「0402臺鐵太魯閣火車事故－慈濟緊急協助機制」，備妥飲用水、麵包、口糧等物資外，並在接獲包括台鐵及消防單位需求後，立即提供帳篷、隔屏、福慧床、福慧桌椅、口罩、毛毯、手套，輪椅、助行器等輔具轉送。

另外，花蓮慈濟醫院也在早上十點多接獲通報後，院長林欣榮指揮緊急救治準備，並發布「紅色九號第一級大急診」，動員請醫護同仁到急診支援。

事故發生後，慈濟醫療志業執行長林俊龍也趕往事故現場加入搶救行列，並協助搶救單位物資需求的通報。當救援單位安置往生大體後，由志工在助念祈往者靈安；慈濟基金會指出，對於此次交通重大事故意外，將持續投入人力關懷與救援物資供應，若有任何需求，可立即通報慈濟基金會協助處理。

另外，中華民國紅十字會花蓮救災隊，接獲花蓮縣消防局通報大清水隧道出軌意外消息，救災隊帶好裝備器材，立即啟動前往災區救援任務。

太魯閣號出軌死傷擴大！乘客爬車頂驚險脫離 最新救援畫面曝光

(中時 )