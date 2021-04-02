太魯閣號火車脫軌事故，引發重大傷亡，各產壽險公司都嚴陣以待！國泰人壽、台灣人壽、遠雄人壽、中國人壽、全球人壽、國泰世紀產險、和泰產險都已啟動應變措施提供快速理賠及各項關懷服務，國壽、國泰世紀產險、台壽則宣布針對身故的保戶將發放慰問金10萬元。

花蓮秀林地區2日上午發生太魯閣火車脫軌事故，國泰產險、國泰人壽表示，已第一時間啟動相關服務機制。國泰人壽以及國泰產險雙雙以實際行動，協助此次事故者，發放「保戶慰問金」，對於此次受傷的保戶提供受傷門診2000元、一般住院1萬、加護病房5萬、身故10萬元。

此次台鐵旅客運送責任保險由國泰產險作為承保主辦公司，第一時間已成立跨險理賠小組啟動全方位服務機制，除了保戶關懷措施、快速理賠，並提供相關責任險與傷害險理賠諮詢服務，隨時掌握最新近況，協助客戶後續各項服務事宜。

國泰人壽東台區部已分四組人馬前往各醫院慰問傷患，調查人員也已在了解死傷名單，理賠人員也待命中，隨時為家屬提供相關服務。

台灣人壽也表示，即時啟動應變措施，提供快速理賠及各項關懷服務。針對保戶若因本次事故死亡，每位保戶10萬元慰問金、因本次事故住院治療，每位保戶5,000元慰問金。另外也啟動快速理賠服務，主動進行搜尋、比對及關懷聯繫，以關懷保戶及協助保戶快速獲得理賠，其身故件及失蹤件從寬認定。

另外，投保住院醫療或傷害醫療保險之受災保戶，可先行提出預付醫療保險金申請，所需必要文件後補、可緩繳續期保費三個月、緩繳保單借款利息六個月、展延房屋貸款本金及利息一年。

中國人壽表示，秉持關懷保戶、提供全方位保障的服務精神，主動關懷保戶事故狀況，給予必要之協助，提供「快速理賠」、「住院預付金」等六大服務，與保戶一同渡過難關。

遠雄人壽也表示，災情發生第一時間啟動保戶緊急關懷服務，除了隨時查詢及關懷遠雄人壽保戶狀況，給予各項協助外，也快速提出「緩繳續期保費」、「快速理賠」、「保單借款利息優惠」、「保單補發免工本費」等多項貼心措施。關於受災保戶的投保狀況，遠雄人壽在最短時間內已責成相關人員成立「關懷應變小組」，於適當時間主動協助保戶及其家屬處理後續相關事宜，並告知理賠輔助方案

全球人壽指出，已啟動重大災害關懷機制，盡速了解傷亡名單與啟動關懷保戶協助理賠事宜，祈願傷者早日康復，與家屬盡快度過難關。

和泰產險指出，對此意外事件，正主動清查比對傷亡名單，提供關懷聯繫，一旦確認為保戶身分即啟動快速理賠服務。民眾如有協助需要，請隨時聯繫和泰產險服務專員。

(工商 )