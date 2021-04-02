驚恐！太魯閣號出軌 乘客憶撞擊瞬間「人被甩出來」互助止血

台鐵太魯閣號發生出軌意外，當時在車上逃過一劫的乘客心有餘悸地表示，火車遭受撞擊的瞬間就停電了，許多人疊在椅子上，被壓在下面的人無意識、失去呼吸，車上還有許多要去花蓮、台東過兒童節的小朋友。逃離車廂時，到處都是屍體，怵目驚心！

一名網友在臉書社團《花蓮人》發文，她的朋友在台鐵事故現場救援，呼籲花蓮在地的禮儀社前往事故地點幫忙，現場有不少往生者的遺體需要大體袋；另一名網友在社團中呼應，「事故現場需要大帆布袋、塑膠袋，不知道附近是否有鄉親可支援？」

死傷慘重的事故引起各界關注，不少網友祈願車上乘客平安，尚未脫困的人及早被救出。當地民眾也主動伸出援手，「還需要其他的儘管說」、「崇德也有禮儀社可以幫忙，離事故現場近」、「呼籲一下，經過該路段請先禮讓救難救護人員，願受困者平安脫困」。

花蓮葬儀公會理事長也在留言處表示，謝謝大家的關心，他們已經啟動相關機制，派人前往事故現場。

現場直擊／太魯閣號出軌死傷擴大 最新救援畫面曝光

當時人在前幾節車廂、逃過一節的倖存乘客心有餘悸地說，「火車撞擊那瞬間就停電了，隧道內一片漆黑、到處是煙霧，他看到許多人疊在椅子上，被壓在下面的很多人沒呼吸，車廂內還有很多要去花蓮、台東過兒童節的的小朋友，走出車廂時，到處都是屍體！」

(中時新聞網)