飛鷹幫舉辦千人春酒，許多幫會大哥均有到場。（陳鴻偉翻攝）

北市老牌幫派「飛鷹幫」日前在喜來登大飯店席開126桌，舉辦千人春酒宴，包括竹聯、四海、天道盟等大哥也紛紛列席，北市警方為此出動上百警力蒐證，針對與會者一一盤查、登記身分列冊，活動在晚間10時結束，過程平和。

3月31日晚間6時，相較其他幫派，近年較為低調的飛鷹幫，在知名飯店舉辦春酒，總計有1352人到場參加，包括四海幫前幫主「德盷」、新任幫主「存偉，、竹聯幫前幫主趙爾文、天道盟盟主「鐵霸」、統促黨總裁張安樂等都有出席。

北市警方動員上百警力，在入口處全程蒐證，並以多人聚集、防疫安全為由，要求此次餐會必需「實名制」，每個人都要盤查身分並登記名字，參加者也都配合，但有發現9名未成年、1名失蹤協尋人口。

據指出，飛鷹幫餐會前有向警方表示，這次就是單純春酒，很多老朋友許久不見，大家藉此聚聚而已，活動到晚間10時左右結束，並沒有狀況發生。

資深刑警表示，飛鷹幫發源於早年北市西區眷村，因為不少成員都是空軍子弟，嚮往成為飛官，所以幫會名稱才取做「飛鷹」，活動範圍在現今西門町西本願寺一帶，早年相當活躍，也涉及多起暴力滋事、恐嚇綁架等案件，近年該幫重心已轉至新北市板橋、中和一帶發展，但已低調許多。

(中時 )