苗栗縣頑皮豹愛心社志工黎瑞梅（右四），服務年資長達18年，她以自身經歷鼓勵更多家有身心障礙孩子的家長走出來。（巫靜婷攝）

慶祝兒童節，苗栗縣政府2日於竹南運動公園舉辦童心童趣嘉年華，人潮湧現，工作人員緊守大門做好防疫措施。（巫靜婷攝）

4月2日是全國社工日，苗栗縣政府結合兒童節活動，上午在竹南運動公園表揚績優兒少工作人員，全縣共有10位獲獎者，其中年資最深的兒少福利政策宣導志工黎瑞梅，服務年資達18年6個月，她以自身經歷，鼓勵更多有身心障礙孩子的家長走出來，尋求社會資源，也能保持正向樂觀的態度過每1天。

慶祝兒童節，縣府運用公益彩券盈餘經費，委託苗栗縣頑皮豹愛心社及星光服務協會，2日舉辦「童心童趣嘉年華」，連假首日吸引許多家長帶孩子出門曬太陽、放電，現場攤位、活動類型豐富，人潮滿滿，因應防疫，主辦單位緊守出入口，逐一量額溫、檢查口罩、酒精消毒雙手和貼上貼紙後才肯放行。

社會處也藉此活動表揚績優兒少福利工作者，受表揚者包含社工、托育人員，托嬰中心工作人員、早療服務人員及志工等，其中服務年資最長的黎瑞梅，目前擔任苗栗縣頑皮豹愛心社的志工，她因為養育唐寶寶，因而踏入志工圈，進而以自身經歷鼓勵更多家長，她說「家有身心障礙兒，絕對不能窩在家」。

黎瑞梅表示，剛開始她都是帶著小孩們一起做志工，現在孩子長大了，她成了5個孫子的阿嬤，面對小孫女叛逆，她給予更多的愛心和關心，慢慢勸導，現代人生得少，每個小孩都是寶貝也較難管教，家長要給予多一點耐心，而多年來做志工，曾見孩子長大後回饋社會，是她最大的成就感。

縣長徐耀昌表示，孩子是父母、爺奶心中的寶貝，看見他們的笑容就能忘卻整天工作的疲憊，除了爭取經費建立完善的兒童遊戲場，頭份后庄規畫大型親子館也預計明年10月底竣工，此外在嬰幼兒照顧，將於苗栗、苑裡、頭份、通霄及竹南成立6個公共托嬰中心，提供年輕父母平價優質的托育服務。

(中時 )