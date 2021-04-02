台鐵408次太魯閣號2日上午發生出軌事件！該列車共8節車廂，第8至第5節車廂出軌、變形，目前列車卡在清水隧道內。倖存民眾指出，有人在第5車廂被卡住失去性命，「目前6、7、8車廂都沒有一個人出來。」
有民眾在臉書稱，朋友已經安全下車，但朋友的妹妹還卡在隧道裡的車廂，電話打不通。台鐵的人在現場指揮救援，隧道一片漆黑，門也開不了。
根據花蓮縣消防局回報，太魯閣號共8節車廂，搭車乘客含站票近500人，1至3節車廂已疏散約60人，其他車廂搶救中。
(中時 )
台鐵408次太魯閣號2日上午發生出軌事件！該列車共8節車廂，第8至第5節車廂出軌、變形，目前列車卡在清水隧道內。倖存民眾指出，有人在第5車廂被卡住失去性命，「目前6、7、8車廂都沒有一個人出來。」
有民眾在臉書稱，朋友已經安全下車，但朋友的妹妹還卡在隧道裡的車廂，電話打不通。台鐵的人在現場指揮救援，隧道一片漆黑，門也開不了。
根據花蓮縣消防局回報，太魯閣號共8節車廂，搭車乘客含站票近500人，1至3節車廂已疏散約60人，其他車廂搶救中。
(中時 )
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