民眾在臉書稱「6至8車廂沒有人出來」。（摘自臉書）

台鐵408次太魯閣號2日上午發生出軌事件！該列車共8節車廂，第8至第5節車廂出軌、變形，目前列車卡在清水隧道內。倖存民眾指出，有人在第5車廂被卡住失去性命，「目前6、7、8車廂都沒有一個人出來。」

有民眾在臉書稱，朋友已經安全下車，但朋友的妹妹還卡在隧道裡的車廂，電話打不通。台鐵的人在現場指揮救援，隧道一片漆黑，門也開不了。

根據花蓮縣消防局回報，太魯閣號共8節車廂，搭車乘客含站票近500人，1至3節車廂已疏散約60人，其他車廂搶救中。

驚恐！太魯閣號出軌 乘客憶撞擊瞬間「人被甩出來」互助止血

(中時 )