德國時間2021年4月1日，科思創成功完成了對於荷蘭皇家帝斯曼集團(DSM)樹脂和功能材料業務（RFM）的收購。在科思創與帝斯曼於去年9月底簽署收購協議後，該交易獲得了監管部門的批准，將大幅擴增科思創在永續性塗料樹脂領域的產品組合，使其成為這一高成長市場的全球領先供應商之一。整合RFM將為科思創增加約10億歐元的銷售額，並為其全球生產版圖新增20多個基地。

科思創執行長施樂文博士（Dr. Markus Steilemann）表示，收購RFM是我們實施全新公司策略的重要措施。透過這次交易，我們又向永續發展邁出重要的一步，並同時推動永續性成長。我們期待與新同事見面，且熱烈歡迎他們加入科思創。

透過此次收購，科思創將針對部分領域拓展其業務。科思創已是水性聚氨酯分散體領域的領先製造商之一。藉由收購RFM，科思創將增加全新系列的水性聚丙烯酸酯樹脂業務、從永續發展概念出發的產品線如NiagaR、還有一系列增材製造解決方案，以及先進的太陽能塗層業務。此外，科思創也將進一步豐富其技術組合，其中包括多種水性技術、粉末塗料樹脂以及輻射固化樹脂技術。

科思創營運長蘇智雅（Sucheta Govil）表示，此次交易將為我們帶來更多的創新產品和技術，強化我們廣泛的產品組合，由此能夠以最理想的方式滿足客戶需求。現在公司的重點是整合團隊、利用人才優勢，以及竭力為我們的新舊客戶提供有力支援。

經過有效分析，科思創預計直至2025年完成全面整合後，長期綜效所創造的價值將達到每年約1.2億歐元，其中包括約三分之二的成本綜效和三分之一的收入綜效。

(工商 )