日本桌球天后福原愛與江宏傑爆4年婚變，女方先是被直擊和高帥男A先生在飯店過夜，又遭爆料A先生是已婚身分，演變成「雙不倫」的窘境，儘管福原愛是疑似在不知情的狀況下成為小三，但仍無法獲得日本網友的同情，仍然砲火猛烈，對此，網友也親自解答原因。

據日媒報導，原先指出福原愛受到江家言語霸力，然而福原愛同時被爆出和高帥男同遊橫濱的消息，儘管福原愛兩度澄清2人關係，輿論風向仍倒向福原愛，不倫讓她的形象大傷，原本塞滿的工作行程全數停擺，只接媽媽回日本的決定，更將她推上風口浪尖。

日前又連環爆出高帥男其實已婚，還是流連聯誼活動的「頂尖玩咖」，一直被蒙在鼓裡的福原愛瞬間心態崩潰，竟在不知情的情況下成了小三，她更遭友人爆料，被拍到去橫濱時，福原愛還極力保護高帥男，並對男方感到抱歉，是認真想和對方走下去，為此鐵心要離婚。

然而這些消息竟沒有改變日本網友的風向，仍然痛批福原愛出軌，甚至因為「雙不倫」，讓她的形象再度跌落谷底，就有日本網友突破盲點指出，「如果只是朋友，為什麼知道對方已婚要震驚？」認為福原愛的前後說法是自打臉，儘管現在看似是受害者，但堅決不會對她的處境心軟。

(中時新聞網)