40歲張柏芝最近捲四胎疑雲，雖她曾說年紀已大不打算再生，但多次被拍到挺著巨肚。上月底她參加大陸媒體所辦路跑活動，受訪時被記者問到她的頭型超完美，是現在很多人想要的「高顱頂」，她謙虛說沒發現，但難怪兒子應該是遺傳她，剛出生時就被醫生讚頭型很完美，長大一定是帥哥。

張柏芝和謝霆鋒離婚後扛起照顧兩個兒子責任，2018年她閃電宣告生下第3胎小兒子，但對孩子的爸閉口不談，最近她上《乘風破浪的姐姐2》人氣翻漲，通告邀約也隨之而來。上月底她受《搜狐新聞》之邀在三亞參加馬拉松，跑完後她坦言很不開心，原來是她平時常跑21公里，這次只能跑5公里，讓她覺得很不過癮。

張柏芝日前參加馬拉松。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

談到凍齡和減肥妙方，張柏芝說如果必須在短時間瘦下去，那她會運動加節食，只吃沙拉維生，但沒有要快速變瘦的話就會堅持吃，吃多少就做多少運動，至於抗老妙方，她認為防曬最重要，因為紫外線和陽光是青春最大的敵人，此外早睡早起也不錯，年輕的時候她也曾是晚起床的人，「但是現在我是早起的生活，我覺得整個人的精神狀態都不一樣」。

張柏芝受訪分享昔日剖腹生兒子經過。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

張柏芝近來只要一出現在節目，一舉一動都常上熱搜，先前更因熱搜詞「張柏芝貼頭皮造型絕了」引來熱議，原來網友發現她僅是將頭髮完全往後梳、貼緊頭皮都相當好看，很少女星敢嘗試這種造型，因為容易自曝缺點，張柏芝則笑說從來沒發現有這項優點，「原來誇頭骨也是一個讚美」，自曝過去剖腹生兒子時，「醫生一拿出來，第一句話不是說是男是女，第一句話就說他的頭骨很美，他長大肯定很帥」，言談中流露有子萬事足的驕傲。

(中時新聞網)