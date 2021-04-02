大聯盟今日開幕戰，各隊都派出一號王牌先發，只不過明星投手們似乎尚未準備好，多數投手「落難」，不過太空人「Z魔神」葛倫基(Zack Greinke)還頂住滿場噓聲的壓力，繳出6局無失分好投，帶領太空人以8比1贏球，這是葛倫基生涯首次開幕戰勝利，而太空人連9年開幕戰都贏球，已經追平大聯盟紀錄。

太空人本季首戰，球迷還沒忘記前年季後爆發的「偷暗號事件」，去年沒能進場的遺憾都在此戰用噓聲回報，不過洛磯球迷失望了，葛倫基此戰6局只被敲零星3支安打、無失分，另有4次三振、無保送，生涯累積了65場比賽至少投了6局無失分。今日開幕戰道奇柯蕭5.2局失5分、教士達比修有4.2局失4分，多數明星投手沒能繳出以往壓制力。

除了葛蘭基繳出好投，太空人還有布蘭特利(Michael Brantley)、布瑞格曼（Alex Bregman）背靠背開轟搶分，最後就以8比1贏球，自從2013年加入美聯以來，太空人連續9年開幕戰都贏球。

這項已經是1900年代以來的大聯盟紀錄，追平水手(2007-15)、紅人(1983-91)、大都會 (1975-83)、聖路易斯布朗隊(1937-45，現紅雀隊)的紀錄，且太空人明年還有機會打破。

(中時 )