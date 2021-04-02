為因應數位金融時代，國內金融業拼金融科技、搶金融專利態勢明顯！金管會近日公布最新統計，2020年國內金融三業（銀行、保險、證券期貨）申請且取得金融專利件數高達774件，較2019年的573件大暴衝，也創下史上新高，其中，又以銀行業者最為積極，占比高達8成7。
金管會分析，過去2006年至2015年間，我國金融三業申請且取得金融專利「累計數量」僅35件，不過，後來隨著全球邁入金融創新與金融科技快速發展，台灣金融業者也開始積極投入金融專業申請，光是2018年取得專利數就遠大於過去12年的總和，已進入「快速成長期」。
據金管會統計，2016年金融專利取得件數為35件、2017年大幅成長至294件、2018年為515件、2019年573件、2020年更來到774件，創歷史新高。
金管會進一步分析，在2020年部分，銀行業申請金融專利且取得件數為672件、保險業為81件、證券業為21件；上述統計可以發現，銀行業最為積極。
銀行局分析，銀行業申請的金融專利類型主要偏重行政管理、作業流程方面，包括「支付架構」、「數據處理」。由於近來國銀積極發展電子支付、數位網路銀行，本國銀行光是具有電子支付兼營執照就多達22家，加上對金融科技之高度重視，使得國銀願意持續投入金融專利的研發與申請。
(工商 )
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