台南市七股國小2日舉行百周年校慶，市長黃偉哲（左三）特地出席參與植樹及為為「百年樹人」紀念碑揭幕。（台南市府提供／劉秀芬台南傳真）

台南市七股國小百周年校慶聯合運動會於2日上午盛大登場，市長黃偉哲特地出席祝賀及頒發公益貢獻獎與教育貢獻獎，並參與植樹及為該校全成數位教育館剪綵啟用，黃偉哲期許七股國小秉持百年樹人的教育精神，精進教育品質及優化教學環境，以締造下一個百年豐碩的教育成果。

黃偉哲表示，能夠回到故鄉見證七股國小百周年生日快樂是莫大的榮幸，眾多傑出的校友在台南市、在全台灣都是對國家對社會有莫大的貢獻，見證了七股國小百年來栽培許多傑出的人才，而他作為七股的子弟感到非常地榮耀。

黃偉哲同時也參與「百年樹人」植樹活動，為「百年樹人」紀念碑揭幕，「百年樹人」題字由七股國小傑出校友前內政部司長王西崇所題，代表七股國小發揚「十年樹木、百年樹人」理念。

今日剪綵啟用的全成數位教育館，是由全成教育發展協會贊助設立，一方面感念校友許全成先生，也期待全成數位教育館日後成為七股區英語與數位學習的重要場域。

百年校慶也吸引許多校友回娘家，參觀老相片時光走廊，參觀新成立的全成數位教育館及攝影展，中午還席開130多桌聚餐敘舊。

七股國小校長陳智揚表示，學校創立於民國1921年4月24日，是七股地區第一所小學，目前學校陸續申請前瞻計畫教室數位化建置、教室鋁門窗改善工程、遊戲場改善計畫、視聽教室改善工程、多功能教室建置計畫、幸福步道好望角計畫等，共獲得約600多萬元補助款進行改善。

另外，七股國小積極申請各項教學補助計畫，發展教育特色，打造「生態、產業、人文戶外教育中心」，發展四季課程，成為台南市校際課程聯盟楷模，並研發生態探索課程，推動海洋教育、登山、天文及自行車教學，榮獲教育部戶外教育飛揚一百銀質獎、交通安全最高榮譽「金安獎」等。

今日七股國小百年校慶，包括前教育部長吳清基、前財政部長許嘉棟、教育局副局長王崑源、七股區長顏文穗及市議員方一峰、蔡蘇秋金、陳昆和、蔡秋蘭與七股國小傑出校友、親師生、在地里長等貴賓到場共襄盛舉。

台南市七股國小2日舉行百周年校慶，邀請友校來參加運動會。（劉秀芬攝）

台南市七股國小2日舉行百周年校慶，全成數位教育館啟用。（台南市府提供／劉秀芬台南傳真）

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