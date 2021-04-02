市議員邱素貞因應停水非常時期節約用水，將變通提供瓶裝水飲用。（市議員邱素貞服務處提供）

市議員曾朝榮服務處設在公寓一樓，因住戶共用服務處仍準備多個大水桶儲水。（市議員曾朝榮服務處提供）

全台水情持續吃緊，自6日開始，台中進入「供5停2」民生限水階段，包括立委莊競程、市議員邱素貞、曾朝榮等民代服務處都不敢大意，除提早儲水備用外，也盡量節約「用水」，避免浪費，希望降低停水期間的不便。

台中地區自6日開始，實施分區限水「供5停2」，每週二、三停水區域為國道1號以東甲區區域；週四、五停水區域為國道1號以西乙區區域。自2日起，清明連假共4天，不上班、不上課，6日一上班，甲區民眾即面臨停水挑戰，包括立委莊競程、市議員邱素貞、曾朝榮等服務處都準備了大水桶儲水，以因應停水挑戰。

莊競程、邱素貞、曾朝榮表示，停水期間，服務處較受影響的就是上「化妝室」抽水馬桶沖廁，以及選民來服務處時，提供「奉茶」、洗滌等問題，因此，都提早儲水備用。

立委莊競程表示，目前位在北屯路上的服務處，因沒有水塔設備，因此購買了3個大水桶儲水備用。另在洗手台前，除準備了開關式儲水桶方便洗手外，也放置酒精噴罐，以利消毒。

市議員邱素貞說，過去只要選民來服務處，都會沖泡咖啡、茶葉或溫開水招呼，為因應停水非常時期節約用水，將變通提供瓶裝水飲用。

市議員曾朝榮強調，因服務處設在公寓的一樓，大樓本身雖有水塔蓄水設施，因住戶共用，服務處仍準備多個大水桶儲水，因應停水期間，民眾如遇用水需求，可以適時提供服務。

(中時 )