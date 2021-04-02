縣議員李明哲（左一）率家長與學生向縣長張麗善（中）致謝緊急協助修繕通行步道，家長接送更安全放心，這個安心禮物是最好的兒童節禮物，全校師生家長都受益。

雲林縣兒童節慶祝活動「快樂兒童Fun 假趣」今（2日）在全縣6個地點同時登場，有闖關活動、才藝表演、消防演練、氣墊城堡遊戲等，縣長張麗善一大早到西螺鎮安定國小與小朋友闖關同樂。

張麗善2日8點多到西螺安定國小與小朋友同樂，安定校友、縣議員李明哲率家長與學生向張麗善致謝緊急協助修繕通行步道，家長接送更安全放心，這個安心禮物是最好的兒童節禮物，全校師生家長都受益。

「快樂兒童Fun 假趣」活動在全縣斗六藝術水岸公園、斗南國小、安定國小、北辰國小、台西國小、虎尾鎮公所前廣場同步舉行，為鼓勵小朋友闖關，每一個地點送出1000份小禮物。

張麗善表示，今年兒童節除了送給小朋友鬼滅之刃文具組，「快樂兒童Fun 假趣」活動的闖關紀念品與全中運主題有關，希望全縣鄉親 17日到22日一起關注雲林縣承辦的全中運。

教育處長邱孝文表示，為提升幼兒園及國小學生多元學習，今年兒童節系列活動之一的AR互動遊戲，5日中午12點前，小朋友只要完成3項AR濾鏡遊戲挑戰，把過關畫面截圖上傳臉書「手遊雲林」粉專就可參加抽獎，獎品有空拍機、隨身碟、鬼滅之刃公仔等。

張麗善、邱孝文、李明哲、安定國小校長洪孟真、家長會長吳志明隨後與小朋友一同跳拍手舞，晴空豔陽，人人暢汗淋漓。

今天的闖關活動之一是學習ＣＰＲ，縣長張麗善示範。（周麗蘭攝）

拍手舞開場，晴空豔陽，人人暢汗淋漓。（周麗蘭攝）

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