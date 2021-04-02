由台北樹林開往台東的408次太魯閣號在花蓮秀林發生重大傷亡事故。台東市莊姓女子泣訴，21歲擔任軍職的弟弟就在該班車上，從事發迄今都沒收到台鐵及相關單位通知，唯一來源只有憲兵隊告知。她泣訴事發已逾半天了，弟弟仍生死未卜，高齡七旬的老父親已等不及趕往花蓮，只盼能有好消息。

莊小姐的弟弟搭上台鐵408號列車，目前生死未卜，莊小姐受訪時仍不斷哭泣。她表示，這次總共有5個親友搭乘該列車，其中4人坐第6車廂受到輕傷已送醫，弟弟則坐在第5車廂，然而無論她如何撥打弟弟的電話都一直沒有回應，甚至連弟弟在列車上也是被親友通知，家屬收到消息後紛紛趕往花蓮。

莊小姐表示，弟弟是現役軍人，目前在台東憲兵隊服務，剛好在北部受訓，連假回台東部隊，卻傳來不幸消息，收到憲兵隊派員通知，家人都嚇壞了，她邊拭淚邊說，老爸己高齡70多歲，擔心爸爸承受不了。

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(中時 )