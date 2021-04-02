台鐵408次太魯閣號今(2)日發生出軌事故，該列車行經花蓮縣秀林鄉大清水隧道時，期間撞到滑落邊坡上的工程車，造成列車出軌，而工程車廠商也因此曝光，稍早有網友透過Google Maps，找到該輛工程車出事前的畫面，讓不少人直呼太強。

一名網友在PTT提到，「有鄉民查了在現場看見的車門的公司……」，指現場曝光照片中，發現工程車的車門碎片，於是查看Google街景後發現吊車的身影，對比隧道外現場的黃色車斗車牌號碼及外觀，發現兩者相同，推估此可能就是出事工程車的種類。

該網友表示「車號跟車身相符合，該車為一般常見改裝的懸臂吊車」，並根據空勤總隊拍攝的照片，得知疑似工程車的滑落痕跡，再以現場照片推論，指工程車的車頭可能朝太平洋方向停在鐵軌上。照片曝光後，其他網友紛紛表示「谷歌街景拍到都能被你發現，也太強了吧」、「代表那台車是常駐在那邊的？」、「鍵盤檢察官」。

也有人提出質疑，表示工程車的車門及車號一樣，但Google拍到的車框架是藍色，與掉落鐵軌為黃色的不同，不少人則推測「車架可能有改過吧，反正都拼裝了」、「車身重噴過了吧」。

(中時新聞網)