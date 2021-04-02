救難人員鋸開車廂

車廂隧道內嚴重變形 電鋸鋸開車廂救援困難

台鐵408次太魯閣號今（2）日上午，發生嚴重出軌事件，由於該列車共8節車廂，第8至第5節車廂出軌、變形，目前列車仍卡在清水隧道內，許多地區消防全部投入救援，現場救援相當困難，消防人員用電鋸鋸開車廂，救出受困民眾。

根據了解，台鐵請來執行邊坡防護工程的包商義祥工業社，李姓負責人上午7點多在清水休憩區附近工地停放775-TX號吊貨車，李男疑似忘記拉手煞車，滑落邊坡撞上太魯閣號，造成嚴重死傷。

新北消防局前往支援5至8節車廂的救援工作，派出車輛39部、消防人員63名，DMAT醫生2名、義消34名、民間團體4人、總共103人前往清水隧道，現場人員用電鋸鋸開車廂，且隧道內救援，空間非常有限，鋸開過程相當困難。

台鐵408車次太魯閣號列車，從樹林出發前往台東，行經花蓮崇德、和仁間，在清水隧道前發生事故，一輛工程車疑似未拉手煞車，從邊坡滑落至軌道，導致剛出隧道的太魯閣號來不及反應正面撞擊，造成車廂嚴重變形，傷亡集中在第7、8節車廂，成為台鐵歷年來最嚴重事故。

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(中時新聞網)