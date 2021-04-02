【LIVE直播】太魯閣號出軌 蔡英文視察台鐵災害應變中心

台鐵408次太魯閣號列車，今(2日)上午9時28分在花蓮大清水隧道前無預警撞上因不明原因滑落的工程車，造成多人罹難、司機員死亡。總統蔡英文16時許將抵達「台鐵災害應變中心」進行視察。並做出4點裁示，但談話結束後，並未接受現場記者提問。

另外，行政院長蘇貞昌13時30分許也已抵達台鐵災害應變中心，他表示，鐵路運輸在花蓮發生重大意外，我們要對於罹難家屬、受害乘客表示最大歉意，也要向國人報告，此意外非常遺憾，第一時間有和總統報告，一直保持密切聯繫。隨後他則是趕往花蓮現場、醫院了解情況，盼損害減到最低，並給予受傷乘客最大慰問。

在事故發生後，蔡英文11時許在臉書表示，全力搶救受困人員是最優先的任務，我們為救災人員加油，更祈願人員平安。她提到接獲通報後，做出四點指示：一、各相關單位全力投入救援任務；二、衛福部啟動大量傷病患緊急醫療救護機制；三、交通部及台鐵積極因應後續交通調度；四、運安會嚴格進行事故調查，務必完整釐清事故原因。

蔡英文表示，連假第一天造成重大傷亡，同感哀傷，指示相關單位應變，到應變中心要了解救難和後續處置情形，也進行通話，蘇貞昌進行解說。現階段就是傾全力救援。

第一，請相關單位持續盡全力搶救。

第二，全力協助傷亡家屬，對不幸罹難乘客，請相關單位處理後事。

第三，在最短時間調度搶救交通，透過各種方式，搶修鐵道，若有延誤，請旅客體諒。

第四，徹查事故原因，台鐵年輕駕駛殉職，要求運安會徹底調查事故原因，在真相釐清前不要有過多揣測。

(中時新聞網)