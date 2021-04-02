大陸股市2日上揚，上證指數收漲18點，連漲兩日。市場交投活躍，兩市成交額合計增至人民幣（下同）7,167億元。總結3月29日當週，滬指累計漲1.93％，連漲兩周，累計漲2.34％。

香港信報報導，上證指數早段曾跌3點，漲幅為0.1％，低見3,462點，其後回漲，最高見3,487點，漲21點，漲幅為0.61％，2日收市報3,484點，漲18點，漲幅為0.52％，成交額為3,179.53億元。

深成指高開高走，2日收市報14,122點，漲142點，漲幅為1.02％，最高見14,178點，漲198點，漲幅為1.42％，成交額為3,987.48億元。

滬深300指數報5,161點，漲50點，漲幅為0.99％；創業板指數報2,852點，漲36點，漲幅為1.31％。

各類股個別發展，房地產股漲逾1％；化工、有色金屬股靠穩；電力股跌逾2％；煤炭、水泥股跌逾1％；金融、鋼鐵、石油股偏軟。

(工商 )