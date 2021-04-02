淡水輕軌的「淡海輕軌香」票選活動結束，新北市長侯友宜親自揭曉經萬名民眾所選「晨露」香氣作為輕軌代表香，新北捷運公司表示，清明兒童連假「香氛列車」正式上線營運，綠山線及藍海線各有列香氛列車，舒緩民眾搭乘大眾運輸旅遊心情。

新北捷運公司表示，新北市長侯友宜日前也親自動手體驗調香過程，參與調香過程中，侯友宜表現出許多調皮神情表示，他以前當刑警時，對於嗅覺功力可是相當自豪，淡海輕軌推出嗅覺藝術令他覺得相當驚豔。

新北捷運公司總經理吳國濟說，新冠肺炎疫情改變許多生活模式，民眾搭乘大眾運輸工具時都須戴口罩，新北捷運公司去年推出票選活動，選出3種氣味讓民眾票選，最後以「紅樹林、茶露、野百合、小蒼蘭、龍涎香」等原料調和的「晨露」，作為香氛列車。

新北捷運公司指出，4月2日至4月5日推出兒童搭乘免費、闖關活動，同時間也讓「香氛列車」上線營運，香氛列車氣味讓民眾就算搭輕軌戴口罩，也能聞到淡淡的芳香氣味。

吳國濟表示，捷運公司2日讓香氛列車正式上路，香氛列車共2列，綠山線及藍海線各有列香氛列車，每小時皆有有班次從紅樹林發車，除了香氛列車外，香氛車票也將同步開賣，紅樹林站、漁人碼頭站皆有販售。

吳國濟補充，兒童節連假期間，兒童搭乘一律免費，也能前往紅樹林站、漁人碼頭站，出示「新北捷運X淡海輕軌」官方粉絲團，就能獲得闖關集章卡，闖關完就能抽周邊商品、Line Friends一卡通套票、淡水福容飯店親子館免費入場券等獎品。

(中時 )