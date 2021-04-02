臺鐵408次太魯閣號今(2日)上午9點28分於崇德至和仁間東線（k51+250），撞上從邊坡滑落的工程車，至下午3時許，死亡人數已增至48人，剛結婚不久的帥氣年輕袁姓駕駛，也在這起事故中罹難。據了解，袁姓駕駛前年才在臺鐵集團舉辦的婚禮中結婚，當時還對新娘甜喊：「我將把所有的號誌換成綠燈，駕駛幸福列車帶妳順暢的一路前進！」

太魯閣出軌現場空拍畫面，可見到吊車滑落地點。（民眾提供）

太魯閣號出軌卡隧道，救援困難。（民眾提供）

台鐵太魯閣出軌意外，金管會公布保險賠償金額。（民眾提供）

據了解，殉職的袁姓駕駛前年9月25日，才在臺鐵集團於臺北車站多功能展演廳辦理「108年集團結婚典禮」婚禮，完成終身大事，娶回美嬌娘，當時共有28對佳偶締結連理，婚禮現場司儀介紹指出「第6對袁O修、呂O萱，這對美眷新郎也來自台北機務段，手裡捧著騰雲號的圖卡，他要告訴新娘：『我會維持愛妳的溫度，煮滾水，讓愛的騰雲號跑一輩子。』」如今袁淳修新婚不到2年便罹難，同事紛紛感到不捨。

針對工程車滑落砸中列車一事，臺鐵局表示，據了解，工程車停在工地的斜坡上，又疑未拉手剎車才溜下斜坡，撞上太魯閣號，且照理來說，工程車在沒有工程時，不應停在斜坡上，因為工地幾乎都是山區，停在斜坡上會有風險，施工時也會確認設備，保證不會移動，現在沒有施工時，應停在平坦的地方。

據調查，因為太魯閣號往花東方向，車頭為第八節車廂，因此迎面撞上的第八節幾乎像豆腐般被削成一半卡在隧道內，以及扭曲變形的第七至第五節卡在隧道內，因此死傷都集中在前四節車廂。

太魯閣號出軌死傷擴大！乘客爬車頂驚險脫離 最新救援畫面曝光

太魯閣號殉職司機婚禮甜喊「讓愛的騰雲號跑一輩子」成遺憾。（翻攝台鐵影音專區）

(中時新聞網)