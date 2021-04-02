47歲日本女星高橋由美子走紅90年代，被封為「20世紀最後的正統派偶像」，以清純形象聞名，不過近年來頻傳走鐘事件，不僅酒醉失態，還鬧出不倫戀，最後和經紀公司解約，人氣重創，時隔4年現爆出她趁愚人節這天和男方結婚，小三扶正上位。

高橋由美子和男方4年前因喝酒認識，但對方已有家室，兩人偷情滑進摩鐵被抓包，更被正宮出面爆料控訴，導致她人氣重創，事後經紀公司認了不倫戀，聲明中高橋由美子也強調自己失去理性。

高橋由美子和人夫偷情，4年後小三扶正。（圖/翻攝自日網）

而之後經紀公司和她解約，演藝工作幾乎停擺，但她與男方仍有繼續交往，等對方離婚後，更展開同居生活，現傳出她想組織一個開心家庭，因此選擇在4月1日愚人節這天完婚。而男方本來經營居酒屋，但因為疫情影響，已把店收掉，現成幫別人工作的打工仔。

高橋由美子憑著經典日劇《阿南的小情人》、《庶務二課》走紅，成為90年代偶像界女神，形象清純，不僅被封為「20世紀最後的正統派偶像」，還是許多男性的夢中情人。

而她當年活躍於歌壇、電影，電台節目，電視廣告等，曾演出超過30部戲劇，不過近年她除了身材走鐘外，還在參加新年直播節目時，因喝醉當場暴走，對著鏡頭大喊「你白痴啊！」醜態頗令外界傻眼，之後又因鬧出不倫戀，演藝工作重挫。

(中時新聞網)