「麗寶熱氣球夢想節」兒童清明連假首日開幕，現場氣氛歡樂。（王文吉攝）

「麗寶熱氣球夢想節」開放繫留升空60公尺，首日上、下午共600名額全被搶光。（王文吉攝）

麗寶熱氣球夢想節首日首場，吸引民眾早起排隊等候搭乘。（麗寶樂園渡假區提供／王文吉台中傳真）

麗寶熱氣球夢想節空拍照。（麗寶樂園渡假區提供／王文吉台中傳真）

天色未全亮，繽紛熱氣球升空點綴天際線，場面壯觀（麗寶樂園渡假區提供／王文吉台中傳真）

麗寶樂園舉辦為期10天的「麗寶熱氣球夢想節」，兒童清明連假首日開幕，一早4點多就有民眾排隊準備入場，上、下午場次共600人乘坐熱氣球，繫留升至60公尺高空，眺望摩天輪與火炎山等美景。遊客大讚「高空視野很好，可惜停留時間有點短，有點欲罷不能」還有人表示「搭熱氣球不用繞過護國神山，非常超值。」

「麗寶熱氣球夢想節」開幕式放飛600顆彩色氣球，象徵夢想起飛，現場還有Walk in、熱氣球光雕秀、泡泡秀、音樂欣賞等活動。許多遊客前一晚就搶先入住飯店，清晨即入場搭乘熱氣球，草地區大小朋友帶著野餐墊席地而坐，看著熱氣球升降，興奮的拿起手機拍照，

麗寶樂園渡假區首次舉辦熱氣球活動，每天有2個搭乘場次，上午場為6至8點、下午場是4點15分至6點15分。熱氣球繫留升空體驗券開賣首日，上午場次即秒殺完售，下午場次則是開放現場排隊購票，繫留搭乘每人每次600元，首日上、下午共600名額全被搶光。

熱氣球系列活動中，4月3日至4日連續2晚推出「夢想起飛電影院」，將在落羽松大草原以露天方式，播出好萊塢電影動畫「天外奇蹟」與「1／2的魔法」。另活動期間舉辦熱氣球夢想節攝影比賽，每人以5張照片參賽為限，最大獎有福容連鎖住宿券及麗寶樂園入園券。

麗寶樂園表示，每顆熱氣球搭配擁有國際證照、飛行經驗豐富的專業飛行教練操作，體驗繫留升空者身高必須110公分以上，並請穿著長褲及平底鞋，長髮者建議要綁頭髮，高血壓、心臟病等身體狀況者不建議搭乘。

(中時 )