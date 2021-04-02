工程車「奪命軌跡」空拍畫面曝光！太魯閣號出軌死傷慘重 消防隊進隧道內急搜救

清明連假首日，台鐵408次太魯閣號發生重大出軌，載了350多人的太魯閣號受工程車砸毀，據內政部消防署最新訊息，截至目前已54死、逾百人送醫。保險局指出，此次在「台鐵旅客運送責任保險」部份，每人身故死亡理賠為250萬元，而肇事工程車因有投保「強制車險」，此次視為「交通事故」也有理賠，每人死亡理賠達200萬元，也就是每人身故理賠為450萬元。

保險局指出，有關4月2日台鐵太魯閣號花蓮清水隧道發生出軌一案，台鐵依鐵路法第62、63條及鐵路機構行車與其他事故損害賠償及補助費發給辦法規定投保，這次的「旅客運送責任保險」，由國泰世紀產險為主簽單，每人死亡250萬元，重傷140萬元、傷害醫療40萬元，每一次事故2億元，保險期間累計8億元。

工程車所投保的強制車險，由「明台產物」承保，每人死亡理賠200萬元、失能最高限額200萬元，每人傷害醫療最高限額20萬元，明台已啟動花蓮緊急應變機制，於花蓮分公司設立服務中心，並跟台鐵聯繫。

(工商 )