銅鑼桑葚進入採收期，清明連假首日許多遊客慕名而來，搶摘免費桑葚。（讀者提供／巫靜婷苗栗傳真）

銅鑼桑葚進入採收期，鄉公所呼籲民眾適量採摘，採紫紅色或紫黑色的成熟果實就好。（讀者提供／巫靜婷苗栗傳真）

銅鑼桑葚進入採收期，清明連假首日許多遊客慕名而來，搶摘免費桑葚。（讀者提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣銅鑼鄉公所10多年前，陸續在公有土地種植上千棵桑樹綠美化，每年3月底至5月桑葚盛產，免費開放給民眾自由採摘。桑樹結實累累，碰上清明連假首日，不僅本地人搶摘，其他縣市的遊客也慕名而來，不過疑似乾旱少雨影響，搶摘桑葚的銅鑼鄉親表示，果粒感覺變小了。

銅鑼鄉公所為綠美化景觀，多年前利用閒置公有土地，種植上千棵桑樹，每逢桑葚產季，不少識途老馬左提籃、右拿桶，搶摘免費桑葚，成了銅鑼限定版小確幸，好康的消息曝光後，越來越多民眾慕名而來，邁入清明後採收期，2日一早就有來自台中、台北的遊客體驗採果。

來自台北的郭姓民眾攜家帶眷特地南下採桑葚，他表示4、5年前從網路得知銅鑼有免費桑葚，消息在親朋好友廣傳，每年4月初他都會安排過來採，雖然目前桑葚還是紅的，但他們採回去要煮成汁，應該還是很有味道。不過有銅鑼鄉親發現今年顆粒較小，可能是乾旱缺水造成。

銅鑼鄉長謝昌年表示，桑葚採收期約在4月清明節後，公所負責施肥，雖然降雨少，但桑葚園鄰近西湖溪，灌溉不成問題，今年推出採果地圖拚觀光，有些桑葚尚未成熟，紅色果實口感較酸澀，希望民眾適量摘取紫紅色或紫黑色的成熟果實就好，給予桑葚更多時間成長，也讓其他民眾能同享樂趣。

除了過量採摘、亂丟垃圾的問題，公所也發現民眾自帶梯子等工具，爬樹採果，謝昌年提醒，果園為開放戶外空間，地上有石頭等不太平整，爬高採果很危險，此外天氣越來越熱，蚊蟲蛇類可能出沒，建議民眾穿著深色長袖褲，預防蚊蟲咬傷，也避免桑椹沾染衣物。

(中時 )