台鐵太魯閣號408次列車在花蓮崇德至仁間東線出軌，新北市消防局出動消防人員、DMAT醫生、義消及民間團體共103人及39部各式車輛，包括1輛具備各式破壞及支撐器材的坍塌車，其中有1顆可舉起50噸的火車專用頂舉器，期在這次救援任務發揮作用，挽救更多性命。

太魯閣號出軌死傷擴大！乘客爬車頂驚險脫離 最新救援畫面曝光

此外，新北市也出動3隻搜救犬增援，下午4時許已進入隧道內，協助第7、8節車廂的搜救。

(中時 )