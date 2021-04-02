【太魯閣出軌】新北出動坍塌車支援救災 備有火車專用頂舉器 16:262021/04/02 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 火車專用頂舉器，1顆可頂舉50噸重。（新北市消防局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵太魯閣號408次列車在花蓮崇德至仁間東線出軌，新北市消防局出動消防人員、DMAT醫生、義消及民間團體共103人及39部各式車輛，包括1輛具備各式破壞及支撐器材的坍塌車，其中有1顆可舉起50噸的火車專用頂舉器，期在這次救援任務發揮作用，挽救更多性命。 太魯閣號出軌死傷擴大！乘客爬車頂驚險脫離 最新救援畫面曝光 訂閱影音： 中時新聞網 此外，新北市也出動3隻搜救犬增援，下午4時許已進入隧道內，協助第7、8節車廂的搜救。 清明連假第一天台鐵出狀況 交通疏運雪上加霜 米粉節「小米11」正式開賣 多款智慧家電有感直降 (中時 ) #出動 #火車 #專用 #舉器 #坍塌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 太魯閣號乘客屍體堆疊 花蓮人急徵「大體袋」 15:062021/04/02 生活 【太魯閣出軌】雙北消防支援台鐵意外 看到救災車請讓路 11:472021/04/02 生活 用生命守護坡地 防災蜘蛛人全台只剩不到千人 11:222021/04/02 生活 【太魯閣出軌】台鐵火車出軌事故死傷慘 學者憂東部觀光衝擊15億元 13:242021/04/02 生活 【太魯閣出軌】台鐵火車出軌 消防署現場成立前進協調所 12:142021/04/02 生活 【太魯閣出軌】事故工程車附近進行邊坡維護 為何會滑落下去 台鐵局正在釐清 11:212021/04/02 生活 【太魯閣出軌】高市救災人力設備待命 陳其邁：隨時支援花蓮出軌意外 14:192021/04/02 政治 【太魯閣出軌】倖存列車長當時在第1車：瞬間緊急煞車 200人受困 13:522021/04/02 生活 【太魯閣出軌】台鐵火車出軌重大傷亡 北檢派2法醫趕赴花蓮支援 12:442021/04/02 生活 【太魯閣出軌】驚呼撞到卡車了！4車乘客直擊出軌：火車報銷了 11:072021/04/02 生活 【太魯閣出軌】桃園市消防局 隨時可出發 13:172021/04/02 生活 生活熱門新聞 再添7死！太魯閣號已知48人罹難 118人送醫 - 生活 【太魯閣出軌】台東火車站湧入大批民眾 阿伯心急還沒聯絡上兒子 大嘆完了 - 生活 兩波鋒面接力襲台 驟降10度 清明連假雨區曝光 - 生活 奇異果和檸檬都輸慘了！維他命C之王竟然是它 一點都不酸 - 生活 【太魯閣出軌】驚悚畫面！車頭「像豆腐一樣被切開」 一半不見了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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