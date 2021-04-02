台鐵太魯閣號列車在清明連假首日發生重大事故，交通部長林佳龍下午四點發出聲明稿致歉，表示此時不能也不會一走了之，但會承擔政治責任。
台鐵太魯閣號列車，在清明連假疏運發生如此重大事故，震驚與傷痛難以言喻，對所有罹難者家屬及身心受傷的民眾，也感同身受，萬分心痛。交通部後續對罹難司機員及傷亡乘客的撫卹，也將以最高標準妥善處理。此外，已要求各交通疏運單位，全力投入東部地區的疏運。
林佳龍表示2018年的1021普悠瑪列車事故，事發迄今不到三年，他上任後，儘管全力重啟調查、擴大咎責、展開檢討並配合行政院的台鐵總體檢進行上百項的台鐵改革事項，但顯然我們改革的速度和成果是不夠的，我有責任，也該負責。
身為交通部長，此時搶救優先，也須與台鐵共同配合運安會及司法單位調查，他不會、也不能在此時一走了之，但理當必須承擔一切政治責任。
林佳龍表示現階段仍會堅守崗位，持續努力救災及疏運。再次為我們努力不夠向國人道歉！
(旺報 )
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