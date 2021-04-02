台鐵 408次 TEMU1000太魯閣號 台北-花蓮 路程景(影片1小時59分40秒處)

台鐵太魯閣號408車次，今（2）日上午9時28分，在花蓮崇德至仁間東線出軌，造成嚴重死傷，一輛執行邊坡防護的工程車，疑似未拉手煞車，從邊坡滑落至軌道，進隧道的太魯閣號來不及反應正面撞擊，不少網友指出，台鐵駕駛反應時間非常短，可以說根本來不及反應。

太魯閣號408車次出軌意外，成為台鐵歷年死傷最嚴重事故，網友在論壇PTT上發問「太魯閣駕駛反應時間是不是很短」，附上台鐵進出清水隧道的影片，表示當駕駛看到滑落車輛，已經來不及反應，因為「隧道處剛好是一個彎」，影片掀起網友討論，認為台鐵司機員真的很倒楣，反應時間僅3至5秒。

從這段2021年1月5日，由台灣交通鐵道影像上傳的YouTube影片中，同樣是台鐵408次太魯閣號，從台北出發行駛到花蓮，影片的1小時59分40秒處，就是此次發生意外的路段，可以發現兩個隧道距離非常短，大約5至7秒，加上火車煞車距離、所需時間，駕駛完全沒有時間反應，直批工程車負責人需要負全責，嘆台鐵駕駛冤死。

台鐵408車次太魯閣號列車，從樹林出發前往台東，行經花蓮崇德、仁間，在清水隧道前發生事故，一輛工程車疑似未拉手煞車，從邊坡滑落至軌道，導致剛進隧道的太魯閣號來不及反應正面撞擊，造成車廂嚴重變形，傷亡集中在第7、8節車廂，成為台鐵歷年來最嚴重事故。

現場直擊／太魯閣號出軌死傷擴大 最新救援畫面曝光

(中時新聞網)