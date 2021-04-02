全聯今年1月8日在雙北50家店透過雙平台PXGo!小時達/UberEats展開線上外送服務，近3個月來為門市增加約1成的業績，成為生鮮雜貨線上外送第一品牌。昨（1日）起再增加50家門市，服務範圍擴及基隆、桃園、台中、高雄等區域，包含吃的蔬果魚肉、零食飲料，和用的家庭用品，都可「隨點即送」，預計今年要完成200店的線上服務。

PXGo!小時達/UberEats線上雙平台精選約2000款商品，品類涵蓋生鮮、低溫食品、常溫食品、雜貨家用等，售價與線下價格相同，首波雙北50家門市熱銷前3名品類是蔬菜水果、海鮮肉品與糖果零食；人氣前3名的商品是光泉鮮乳家庭號、豬梅花火鍋薄切片、藍莓；目前業績最佳前5名區域是內湖區、大安區、中山區、士林區、萬華區門市，其中，萬華莒光店自上線外送服務後，帶動單店業績成長近2成。

為歡慶第2波50家門市上線服務，「小時達」5月6日前再祭出5重優惠加碼回饋，包含消費者使用「PXGo!小時達」下單並使用PX Pay支付，不限金額享10%回饋，單日單卡上線回饋5000點；單筆消費滿399元享免運；單筆消費滿699元，可用1元加購1串衛生紙，每日每店限量；4月9日起消費不限金額+25元可加購1入厚棒廚房紙巾，每日每店限量；周周精選商品下殺驚爆價。

另，Uber Eats同步推出歡慶活動，30日前打開平台輸入「全聯抵家」優惠序號，可享1個帳號1次單筆訂單7折優惠，最高折抵150元。

(中時 )