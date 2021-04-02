新北市新店區雙峰國小於1日舉辦新北同樂節-春遊健行活動。（教育局提供）

新北市新店區雙峰國小於1日舉辦新北同樂節-春遊健行活動，全校從幼兒園到五年級共約400位親師生，依照學生年級及體能狀況，規劃數條健行路線，各自前往鄰近地區進行山林探索教育。

春遊健行是雙峰國小行之有年的校本課程，每年會利用春天，帶領全校師生進行山野教育探索活動，除了師生參與之外，隨行之家長也逐年增多，是除了運動會、歲末活動之外，全校重要活動。春遊健行如此受學生及家長喜愛，除了是依年齡設計合適之路線，也隨著年級逐步增加難度，到六年級畢業前夕，更是要攀登上學校對面的雙峰山（雞心尖），為在雙峰求學生涯畫下完滿句點因此每年的春遊健行可說是最佳的練習時機。

幼兒園及一年級的路線主題為「春遊雙坑」，帶領學生前往鄰近水源地認識取水口，除了飲水思源之外，也是教育學生水源取用不易須好好珍惜；二年級的路線主題為「發現新店綠寶石」，帶領學生前往和美山自然步道，並且搭乘全台僅存之人力擺渡橫渡新店溪，實地感受早年因交通不便而生的擺渡文化。

三年級的路線為「樂遊柴埕老暗坑」，前往新店近郊之中和烘爐地自然步道；四年級主題為「茶鄉探訪」，前往坪林茶鄉體驗手做DIY，並近距離觀察茶園與茶葉；五年級則是前往銀河洞越嶺步道，步行到貓空搭乘纜車至動物園進行校外教學。

學務主任林唐禾表示，去年因為疫情關係，調整了春遊健行的進行模式，今年在疫情趨緩的狀況下，終於能按照往年的既定路線成行，每位同學都很期待，但也都擔心會不會因為天候影響而取消，幸好老天給了一個非常舒服的好天氣，因此能如期出發。二年級學生賴逵鍇說，今天覺得很好玩，還有坐船，很有趣。四年級同學也對DIY茶粿感到很新鮮，直說下次要再請爸媽帶他們來玩！

校長王耀德表示，雙峰國小是一所處處都能看見生態的山林小學，除了有各式生態課程之外，近年校內還發展攀岩、走繩及攀樹的課程，春遊健行亦是校內發展已久的活動之一。

台灣有約70％的山地，學校又位處山區，因此希望透過面山教育讓孩子能夠加認識所居住地區附近之山林。本校也盼望孩子的發展能如山林般穩定而自信，並且成為一位熱愛生命、關懷生態、體驗生活、發展生涯的地球公民。

新北市新店區雙峰國小於1日舉辦新北同樂節-春遊健行活動。（教育局提供）

新北市新店區雙峰國小於1日舉辦新北同樂節-春遊健行活動。（教育局提供）

新北市新店區雙峰國小於1日舉辦新北同樂節-春遊健行活動。（教育局提供）

(中時 )