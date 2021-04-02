清明節連假台鐵發生重大傷亡，一列太魯閣號408次列車，今從樹林出發前往台東，行經花蓮崇德、和仁間，在清水隧道前發生事故。目前已造成48人死亡、逾80人受傷，另外還有200多人卡在車廂內等待救援。但對於這起事故，卻有疑似是「WECARE高雄」的網友在網路造謠散播仇恨言論，稱事故是「國民黨時期入職的台鐵員工故意製造意外，想搞小英政府」，引起網友撻伐「這樣的災難也可甩給在野黨？真的無恥無極限」。

圖/翻攝自 歷史哥澄清虎

警消人員指出，包商一輛工程車疑似因手煞車未拉，從邊坡滑落至軌道上，導致剛出隧道的太魯閣號完全來不及反應，正面撞擊，車頭（第8車）受創甚深，傷亡集中在第8、第7節車廂，目前至少48人死亡、逾80人受傷，另外還有200多人卡在車廂內等待救援。台鐵證實，新婚沒多久的袁姓司機員已殉職。

但卻有自稱是「澄社」員工兼「WECARE高雄」志工的臉書網友，在臉書留言「聽說是國民黨時期入職的台鐵員工，罷工不成想搞小英政府故意製造意外」。

相關言論一出，引起網友群情激憤，臉書粉專「韓黑父母不崩潰」、「歷史哥澄清虎」將其截圖轉發，並譴責「這些人整天care來care去，到底真正care了什麼，別人生死關頭而這種人卻還在散播冷血與仇恨，除了醜陋扭曲的人生觀還剩下什麼？」。

網友痛批，「這樣的災難也可甩給在野黨？真的無恥無極限」、「沒辦法抓這個人嗎？真的很惡劣」。

發生如此重大交通事故造成多人死傷，居然還有人趁機狂帶風向、編造不實訊息，對受害者及其家屬造成二度傷害😡 #目前已知超過30人不幸罹難 #還有兩百多人受困 #澄清唬小編集體默哀 由歷史哥澄清唬發佈於 2021年4月1日 星期四

#這些人整天care來care去的到底真正care了什麼 別人生死關頭而這種人卻還在散播冷血與仇恨，除了醜陋扭曲的人生觀還剩下什麼 #可憐啊 【#最新】超過48人失去生命跡象！太魯閣號事故傷患數字再攀升 第7車廂傷者：逃生時屍體都在旁邊 願逝者安息... #太魯閣號意外 #花蓮 #全國一條心 #集氣祈禱 由韓黑父母不崩潰發佈於 2021年4月2日 星期五

現場直擊／太魯閣號出軌死傷擴大 最新救援畫面曝光

(中時新聞網)