清明節連假台鐵發生重大傷亡，一列太魯閣號408次列車，今從樹林出發前往台東，行經花蓮崇德、和仁間，在清水隧道前發生事故。目前已造成48人死亡、逾80人受傷，另外還有200多人卡在車廂內等待救援。但對於這起事故，卻有疑似是「WECARE高雄」的網友在網路造謠散播仇恨言論，稱事故是「國民黨時期入職的台鐵員工故意製造意外，想搞小英政府」，引起網友撻伐「這樣的災難也可甩給在野黨？真的無恥無極限」。
警消人員指出，包商一輛工程車疑似因手煞車未拉，從邊坡滑落至軌道上，導致剛出隧道的太魯閣號完全來不及反應，正面撞擊，車頭（第8車）受創甚深，傷亡集中在第8、第7節車廂，目前至少48人死亡、逾80人受傷，另外還有200多人卡在車廂內等待救援。台鐵證實，新婚沒多久的袁姓司機員已殉職。
但卻有自稱是「澄社」員工兼「WECARE高雄」志工的臉書網友，在臉書留言「聽說是國民黨時期入職的台鐵員工，罷工不成想搞小英政府故意製造意外」。
相關言論一出，引起網友群情激憤，臉書粉專「韓黑父母不崩潰」、「歷史哥澄清虎」將其截圖轉發，並譴責「這些人整天care來care去，到底真正care了什麼，別人生死關頭而這種人卻還在散播冷血與仇恨，除了醜陋扭曲的人生觀還剩下什麼？」。
網友痛批，「這樣的災難也可甩給在野黨？真的無恥無極限」、「沒辦法抓這個人嗎？真的很惡劣」。
(中時新聞網)
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