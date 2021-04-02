110年4月1日是清水區大秀國小建校102年校慶，校方結合兒童節、舉辦了全校師生環校路跑。此次活動大秀派出所特地邀請臺中市政府警察局交通大隊長官、清水分局交通組長官到校，將路檢酒測規格原封不動的搬進校園，送給孩子一個驚喜的兒童節禮物，大秀派出所所長賴進忠也特地上台向全校師生加強交通安全的宣導，將正確的觀念灌輸給國家未來的主人翁。

大秀國小歡度兒童節，警用重機前進校園學童樂不可支。(戴志揚翻攝)

活動現場有臺中市政府警察局交通大隊的警用重機、大秀派出所的路檢器材、巡邏車、警用機車，孩子們沿著校園環跑一圈回到終點時便進入路檢點體驗警察臨檢的現場操作，另外交通大隊的警用重機更吸引小朋友的目光，紛紛排隊上前體驗乘坐，直呼好帥！透過體驗的同時，由於清水區鄰近台中港，時常會有貨櫃車等大型車輛行駛在路上，員警也向學童宣導要注意大型車內輪差、不與大型車併行，以確保自身安全。

大秀國小歡度兒童節，警用重機前進校園學童樂不可支。(戴志揚翻攝)

大秀國小歡度兒童節，警用重機前進校園學童樂不可支。(戴志揚翻攝)

大秀派出所所長賴進忠表示，落實學童交通安全宣導，讓正確的觀念根深柢固、落實於小朋友們的生活當中，內化成他們的一部分，平安健康的歡度兒童節。

(中時新聞網)