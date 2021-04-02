台鐵第408車次太魯閣號2日傳出重大意外，造成車上乘客嚴重傷亡。台南市長黃偉哲得知後，立即指示市府消防局點檢特搜人員、裝備器材及搜救犬，並要求市府消防局長李明峯與內政部消防署保持聯繫，隨時準備出動前往支援。

「我們台南市消防局的人員、特搜隊員、還有搜救犬都已經準備好，隨時接獲中央指示即可以出動。」黃偉哲認為，市府消防局在事故發生後半小時內，即火速完成各項人員裝備的清點並上車，但因搜救需要統一事權，也就是說，第一時間大家都很慌亂，但是現在交通部已經成立一級應變中心，因此任何需要的人員、物資都要接受統一調度，不宜自行自告奮勇前往，如此將造成搜救單位的困擾。

市府消防局長李明峯也表示，發生如此重大的意外事故，市長在第一時間即聯繫中央應變中心，了解是否有台南市民，並指示特搜人員隨時保持警戒狀態，以便能夠火速抵達協助救援，該局仍持續與中央應變中心保持聯繫，等候指示前往協助。

現場直擊／太魯閣號出軌死傷擴大 最新救援畫面曝光

(中時 )