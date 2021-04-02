小刀今出席「斯巴達障礙跑競賽」訓練活動。（寬寬整合行銷提供）

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「斯巴達障礙跑競賽」今（2日）在台北光復國小舉辦，由World Gym教練帶領兒童選手專屬的親子戶外訓練，5566彭小刀以特別嘉賓身分出席，讓不少現場民眾驚喜不已。小刀近期在《全明星運動會》中比賽保齡球項目，以精湛的技術幫藍隊逆轉局勢贏得勝利，雖一開始網友因年紀而看衰他，但經歷這幾集的優秀表現，他自信回嗆「我做到了」；此外，受到節目裡年輕朋友影響，十幾年沒經營自媒體的他開始向周杰倫學習、積極經營IG，粉絲漲了近一萬。

剛過生日的小刀連兩年持續運動、參加斯巴達，鼓勵喜歡運動的朋友不要在乎年紀和狀態，只要開始運動心情就會好；小刀慶幸因愛運動而認識「全明星」裡的朋友，彼此像一家人掛念著對方，節目結束後聊天群組仍訊息不斷，甚至好友鼓鼓和小春還有規劃以後藍隊全隊到校園進行校園表演。不只如此和紅隊的感情也很好，當被問到紅隊領隊江宏傑（小傑），小刀表示小傑錄節目期間並沒有受到私事影響，依然做好領導者角色，帶領著紅隊關心、鼓勵隊員。

除了忙於錄製節目，小刀同時正為即將在四月開跑的高雄斯巴達賽事積極備戰中，二度參賽的他希望突破自己上一次的成績；提到藍隊領隊錢姐（錢薇娟）給他的賽前建議，彭小刀稱讚她是位非常厲害的教練，會依隊員們不同的性格，而採用不同的方式去激發每個人呈現最佳狀態，笑說錢姐對他則會用比較幽默的語氣給予鼓勵。

(中時 )