枋寮鄉長陳亞麟在林佳龍臉書留言，大讚林佳龍會做事。 (取自林佳龍臉書)

一列太魯閣號408次列車，今從樹林出發前往台東，行經花蓮崇德、和仁間，在清水隧道前發生事故，共48人罹難；還有200多人卡在車廂內等待救援。枋寮鄉長陳亞麟在林佳龍臉書下面留言，「有部長會做事！」遭到網友反酸：「好了啦！」「真的很會」！

清明節連續假期首日，台鐵發生重大傷亡！一列太魯閣號408次列車，今從樹林出發前往台東，行經花蓮崇德、和仁間，在清水隧道前發生事故。根據現場救難人員回報，車廂內已找到40具遺體、搬運出7具遺體、1人送醫不治，共48人罹難；還有200多人卡在車廂內等待救援。

這起重大事故的原因，指向包商一輛工程車疑似因手煞車未拉，從邊坡滑落至軌道上，導致剛出隧道的太魯閣號完全來不及反應，正面撞擊，車頭（第8車）受創甚深；台鐵證實，新婚沒多久的袁姓司機員已殉職。

據指出，太魯閣號列車行經該路段時，幾乎都以全速前進，時速約125公里，加上兩隧道間視野較差，不排除當司機員看到工程車時，根本來不及反應。警消人員指出，傷亡集中在第8、第7節車廂，許多人還卡在裡面出不來。

交通部長林佳龍中午在臉書發文指出，目前消防署全力救援中，空勤總隊協助事故調查的國家運輸安全調查委員會、台鐵運安處同仁趕赴事故現場，詳細狀況將持續更新。由於正值連假期間的疏運高峰，交通部也請高公局、公路總局啟動東部緊急疏運措施。

而枋寮鄉長陳亞麟在林佳龍臉書下面留言，「有部長會做事！交通部掌管台灣交通大政，下轄單位多又複雜，我看到的是佳龍部長用心、積極、不迴避的態度在處理危機。部長第一時間就坐陣指揮，臨危不亂的在假日期間驅動公部門體系運作。辛苦了，台灣人挺你！也希望傷者一切平安。」

對於陳亞麟此舉，網友批評：「是在反諷嗎」、「馬屁精」、「作文比賽」、「好了啦」、「真的很會」！

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(中時新聞網)