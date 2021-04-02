中天新聞》咖擦！同居人結新歡 越女怒剪他命根

彰化縣溪湖鎮30日發生驚悚的男子遭剪斷命根事件，1名40歲越南籍馮姓女子，因懷疑黃姓台籍男友出軌，在黃男花雕雞泡麵下藥，趁他吃完熟睡，用剪刀剪斷其生殖器丟到馬桶沖掉。「越女斷台根」已不是首次，事實上10年內發生了3起案例，其中最慘烈的斷根，還被丟入八掌溪放水流。

馮女30日晚間用大剪刀剪斷52歲黃姓男友生殖器後，自行前往投案，警方到場時發現黃男血流如注，連忙叫救護車送醫，但在屋內遍尋不著斷肢，馮女表示已經將生殖器沖進馬桶；馮女之後被偵訊時坦承在男友的花雕雞泡麵裡下藥，在他昏睡後下手。

黃男則向警方表示，當晚睡醒後，發現下體鮮血直流，走到浴室清洗，才發現生殖器不見了。據泌尿科醫師表示，「斷根之痛」的疼痛指數大約6分，一般男性絕對無法忍受，但黃男當下疼痛感不明顯，懷疑男子遭下藥或其他因素造成痛覺失衡。

負責急救的彰化基督教醫院副院長周志中表示，黃男生殖器長度僅剩20%、1.5公分長，儘管還有勃起功能，兩顆睪丸也還在，代表仍有精子保有生育功能，但因為陰莖長度不足，要從事性行為恐怕有困難。

其實這已是10年內第3起「越女斷台根」事件。2011年10月15日，嘉義縣義竹鄉越南籍潘氏女子，同樣不滿同居的翁姓男子另結新歡，又長期好吃懶做，凌晨5時許，趁男友施打毒品又服用安眠藥陷入昏睡，持剪刀「斬鳥」，先打119報案有人受傷，再騎機車到離家1公里外的八掌溪，將翁男命根丟入溪中放水流，隨後再持沾有血跡的凶器向警方自首。

2019年7月24日，越南籍58歲黎女與56歲陳男剛離婚2天，兩人仍同住陳男新竹住宅，黎女想到陳男在外與其他女子「勾勾纏」，還對她暴力相向，越想越不甘願，便藉口打「分手炮（分手前的性行為）」，行房過程中趁陳男勃起，突然拿出剪刀斷他命根到只剩約1公分，黎女甚至試圖潑酸，嚇得陳男顧不了下體大失血，躲進浴室沖洗、報警。

刑事部分，黎女被高等法院依重傷害罪判刑8年，目前上訴最高法院審理中。民事部分陳男提告求償1000萬元，新竹地院判陪100萬元。

(中時新聞網)