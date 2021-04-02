太魯閣號408車次脫軌事故，死傷人數不斷激增，累計已達48人！南山人壽2日下午4點多宣布，擴大關懷措施至「非保戶」，對於此事件中不幸身故、受傷者亦提供慰問金，不幸身故每人5萬元、加護病房每人3萬元、一般病房每人1萬元，希望能善盡企業之力，表達關懷共渡難關。

南山人壽指出，已在2日上午成立「台鐵太魯閣事故關懷指揮中心」，統合企業資源，並啟動當地醫院志工、業務同仁協助現場作業，隨時掌握意外傷害事故保戶的最新狀況，主動派員前往關心保戶及家屬，提供溫暖服務。為更積極提供關懷與協助，保戶可透過業務同仁向南山人壽申請以下關懷措施，共同關懷受災保戶。

南山人壽表示，針對不幸身故保戶每人提供慰問金10萬元、加護病房保戶每人6萬元、一般病房保戶每人2萬元。

另提供快速理賠服務。透過南山保戶園地/南山人壽App/電話/傳真/Email申請理賠，正本文件後補即可，保戶可多利用「南山保戶園地網站」及智慧型手機「南山人壽App」，線上申請理賠並上傳文件。或致電客服中心(免付費客服專線0800-020-060)、傳真(傳真號碼02-2650-2251)、Email ([email protected])提出理賠申請，受理後將快速審核/給付保險金。

提供「保險金扣抵醫療費用」服務：倘保戶入住臺北榮民總醫院、臺安醫院、萬芳醫院、書田診所、潤弘診所、童綜合醫院、中國醫藥大學附設醫院、中國醫藥大學兒童醫院、彰化基督教醫療體系、秀傳醫療體系、阮綜合醫院、長庚醫療體系、恩主公醫院、聯新國際醫院、和信治癌中心醫院等醫療院所，南山人壽經保戶授權取得保戶就醫診斷資料後，提供保戶「現場理賠、當場扣抵、安心出院」的貼心服務，簡化保戶出院後向醫院申請醫療單據與診斷證明書流程，提供更即時、便捷的理賠服務。其他還有到府理賠與關懷服務、住院關懷預付保險金服務、緩繳續期保費、免收保單借款利息、電話客戶服務。

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