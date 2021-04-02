南美洲COVID-19疫情嚴峻，巴西最大城聖保羅今天加速清空老墳，為激增的染疫病故者騰出掩埋空間；市府登記的下葬人數本週創下單日新高。智利則宣布4月關閉邊界。

路透社報導，在聖保羅北郊的維拉新星卡舒埃里尼亞（Vila Nova Cachoeirinha）墓園，挖墳工人穿著白色防護衣敲開埋葬多年的墳墓，將遺骸裝袋遷葬。

根據聖保羅市府殯葬業務秘書處的聲明，撿骨遷葬是標準作業。但巴西正歷經2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發一年多以來最嚴重一波大流行，遷葬作業變得急迫。

巴西衛生部今天通報新增3769人染疫死亡，連續第3天逼近單日最高紀錄。巴西累計病歿人數為全世界第二高的國家，僅次於美國：過去一週平均單日新增7萬4000例確診及3100人病故，自2月以來數字穩定攀升。

玻利維亞今天宣布，因顧及巴西追蹤到新的COVID-19變種病毒，將關閉通往巴西的邊界。

巴西生醫機構聖保羅布坦坦研究所（Instituto Butantan）昨天表示，他們在境內發現一支新變種病毒株，與最早在南非出現的變種病毒有相似性。

法新社報導，智利今天新增7830例確診，寫下疫情爆發以來單日最高紀錄。政府今天宣布，5日起全月關閉邊界，以對抗疫情升溫。

智利累計確診病例已突破百萬，達到100萬3406例；累計病故2萬3328人，包含過去24小時新增193名患者不治。

(中央社)